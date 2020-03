In circolazione in Italia da settimane prima che arrivasse la diagnosi del paziente uno di Codogno, il coronavirus SarsCoV2 ha fatto registrare oggi 443 casi positivi in più rispetto a ieri, per un totale di 2.706: “i casi sono in crescita”, ma quello che è certo è che “non sarà uno sprint, ma una maratona”, ha detto all’ANSA il fisico esperto di sistemi complessi Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston. “E’ una situazione che ci porteremo avanti per alcuni mesi con alti e bassi, a seconda di quello che succederà”, ha aggiunto Vespignani. Difficile, al momento, basarsi sulle cifre disponibili per disegnare degli scenari in quanto “i conti dovrebbero essere fatti considerando la data dell’insorgenza dei sintomi di ciascun caso”. E’ anche importante, ha aggiunto, “dare tempo alle misure di contenimento di agire per poterne vedere gli effetti”.

In Cina, per esempio, “le misure di contenimento molto aggressive hanno funzionato”. Per il fisico Paolo Castorina, della sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell’Università di Catania, “la rapida crescita dell’infezione è ancora solo moderatamente al di sotto della curva esponenziale e per essere abbastanza sicuri che ci sia una più ridotta capacità di crescita bisogna attendere e vedere gli effetti delle misure di contenimento nei prossimi giorni senza abbassare la guardia”. Nel frattempo la ricerca, al lavoro per ricostruire il cammino del coronavirus dalla Cina verso l’Europa e l’Italia, ha dimostrato che il coronavirus circolava nel nostro Paese diverse settimane prima che ci fosse la diagnosi del paziente uno di Codogno. Lo indicano le tre sequenze genetiche del virus in circolazione in Lombardia, ottenute dal gruppo di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco, coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli. “Sulla base di queste sequenze possiamo dire che il virus circolava in Italia almeno dal periodo compreso tra la fine di gennaio e i primi di febbraio”, ha detto Galli. “Abbiamo anche visto con sicurezza – ha aggiunto – che le sequenze sono imparentate con alcune in circolazione in Europa e in America”, in particolare in Germania e in Finlandia, e in America Centrale e Meridionale. “Questo – ha detto Galli – significa che costituiscono un gruppo a sé”; nello stesso tempo confermano l’origine dell’infezione dalla Cina.

Per saperne di più è necessario avere altre sequenze, come ha rilevato la virologa Ilaria Capua: per la direttrice del centro ‘One Health’ dell’università della Florida, è urgente che l’Italia abbia le capacità per ottenere un maggior numero di sequenze genetiche del coronavirus per portare alla luce l’intero percorso del coronavirus SarsCoV2 in Europa. lanciando un appello ai ministri italiani della Salute e di Università e Ricerca per incrementare la ricerca in questo campo, Capua ha rilevato che “ci sono dinamiche interne all’Europa che non ci sono chiare: serve un maggior numero sequenze italiane per individuare l’origine dei casi italiani”.

Sempre la ricerca ha registrato oggi un passo in avanti importante per conoscere da vicino il nuovo coronavirus, grazie alla prima osservazione in 3D del meccanismo con cui il coronavirus forza le cellule umane per infettarle: il suo ‘piede di porco’ molecolare è stato fotografato mentre agisce sulla serratura della cellula e descritto sulla rivista Science dalle università cinesi Westlake e Tsinghua.

