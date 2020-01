ROMA. Coronavirus: in Italia primi 2 casi ma nessun allarme

Irrompe nel vertice in corso a Palazzo Chigi poco dopo le 22 di questa sera la notizia che anche in Italia arrivano, dopo giorni di falsi allarmi, i primi due casi di coronavirus. “Abbiamo due casi accertati di Coronavirus in Italia” – ha annunciato in una conferenza stampa convocata [...]





Commenti