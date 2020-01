ROMA. Controlli polizia ferroviaria, 19 arresti in una settimana

19 arrestati, 185 indagati e 33.656 identificati: è questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria nella prima settimana dell’anno, dopo le festività natalizie. 3.758 le pattuglie impegnate in stazione e 1.049 a bordo treno, per un totale di 2.213 treni scortati. 252 servizi antiborseggio e 121 le sanzioni elevate. 9 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 60 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

