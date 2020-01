ROMA. Consulta, a udienza referendum ammesso Calderoli

Roberto Calderoli parteciperà alla camera di consiglio in cui la Corte Costituzionale ascolterà i legali delle Regioni che hanno promosso il referendum elettorale e gli avvocati delle associazioni che si oppongono alla consultazione. Calderoli assisterà alla discussione senza però poter intervenire. E’ stato lui stesso a chiedere di essere ammesso tra il pubblico , come delegato della Regione Basilicata e a ottenere il via libera di Marta Cartabia, presidente della Consulta. È la prima volta che accade.

Commenti