ROMA. Conad: Cgil, sciopero confermato, domani presidi ovunque

È confermato lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori Auchan e Simply per protestare contro Margherita Distribuzione, e la gestione del passaggio della rete di vendita. Lunedì 23 dicembre incroceranno le braccia migliaia di dipendenti della rete francese che ancora non hanno certezze per il futuro. “Più di 3mila esuberi, nessuna conferma sul destino delle sedi e della logistica, troppi lati bui di un piano industriale con tante criticità. Nelle dichiarazioni di Conad mancano i dettagli – afferma Alessio DI Labio segretario nazionale Filcams Cgil – è una vertenza complessa che coinvolge migliaia di lavoratori e l’eccessiva semplificazione di questi giorni non può che aumentare le difficoltà”. Per la Filcams Cgil la salvaguardia occupazionale è la priorità: “Ci siamo seduti al tavolo di confronto, e nell’ultimo, quello del 17 dicembre, Conad ha confermato, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, la posizione di chiusura. Se davvero vogliono trattare non possono continuare ad andare dritti per la loro strada senza tener conto della voce dei lavoratori – conclude Di Labio – è indispensabile dare risposte concrete e di prospettiva ed ora che Conad si prenda la responsabilità di questa grande operazione, se davvero, come dice il loro slogan: le persone vengono prima delle cose”.

Commenti