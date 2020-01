ROMA. Calano i reati di odio, ma 3 su 4 sono di matrice razzista

L’odio arretra, ma non abbastanza. E il razzismo è ancora il motivo alla base di tre episodi di violenza su quattro. I dati dell’Oscad, l’Osservatorio interforze per la sicurezza contro gli atti discriminatori, rendono ancora più evidente come il Paese che ha approvato le leggi razziali è ben lontano [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti