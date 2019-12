ROMA. Banche: 12 ‘piccole’ cedono sofferenze per oltre 800 milioni

Definita la cartolarizzazione ‘Pop Npls 2019’ di dodici banche, in maggioranza popolari, con un valore lordo esigibile di 826 milioni, con richiesta di garanzia Gacs sulla tranche ‘senior’. Gli istituti che vi partecipano sono Banca la Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Asti, Biver Banca – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, Banca di Cividale, Banca di Piacenza, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare del Lazio, Banca Popolare del Frusinate, Banca Popolare di Fondi, Banca del Sud. Alla società veicolo ‘Pop Npls 2019’ vengono ceduti crediti garantiti da ipoteche di primo grado per il 56% e da ipoteche di grado superiore al primo e ‘unsecured’ per il 44%. Prelios Credit Servicing agirà quale Master Servicer nell’ambito dell’operazione, mentre Prelios Credit Solution quale Special Servicer di una porzione del portafoglio. “La Gacs continua a dimostrarsi lo strumento migliore e più trasparente per ridurre l’esposizione delle banche sugli Npl”, commenta Marco Monselesan, director portfolio management & Npl underwriting di Prelios Credit Servicing.

