ROCCA. “Non ci sono cisterne, le sorgenti sono ancora attive e non abbiamo nessun tipo di problema grave legato alla siccità. Sia il bestiame che le persone in questo momento sono garantiti” dichiara Alessandro Lajolo.

Il sindaco vuole smentire la notizia, circolata su tanti media locali, dell’arrivo delle cisterne a Rocca per rifornire le abitazioni a causa della scarsità di risorse idriche negli acquedotti. Anche perché, secondo i dati Arpa, da 104 giorni in Piemonte non ci sono precipitazioni che superino i 5 millimetri.