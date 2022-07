ROCCA. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto anche in Piemonte. Sono inoltre stati stanziati 7milioni 600mila euro per affrontare l’emergenza in Piemonte. Al momento, questi soldi andranno a finaizare ventitrè azioni

“Attendevamo questo riconoscimento che siamo stati tra i primi a richiedere” ha esultato il presidente della Regione Alberto Cirio.