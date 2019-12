ROCCA. La nostra filosofia per la comunità rocchese

Giorni di grande festa per la comunità rocchese. Venerdì 20 dicembre, portando gli auguri di Natale, il sindaco di Rocca Alessandro Lajolo ha tagliato il nastro per l’inaugurazione delle opere di ristrutturazione dell’asilo Nanni Vinardi. La sera si è invece svolta la festa per i 10 [...]



