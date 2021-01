ROCCA. Inaugurata la nuova pavimentazione al cimitero

Taglio del nastro negli ultimi giorni del 2020 per la nuova pavimentazione del cimitero, con il superamento delle barriere architettoniche nei due anelli del campo cimiteriale. «Sono lieto di aver fatto il taglio del nastro per la realizzazione di queste opere molto importanti per uno dei [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti