ROCCA CANAVESE. Un nuovo “market di vicinato” sarà inaugurato a Rocca a inizio febbraio. Il virgolettato è di Alessandro Lajolo, sindaco del piccolo comune dove sorgerà il nuovo servizio. L’amministrazione lavorava al progetto da diverso tempo, e tra una settimana si vedranno i risultati.

“Il market di vicinato nasce con l’esigenza di creare uno spazio per la spesa che abbia prezzi contenuti per i rocchesi” spiega Lajolo. La questione dei prezzi non l’ha tirata fuori arbitrariamente: durante la pandemia c’erano stati dei problemi legati proprio ai costi della spesa.