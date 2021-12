ROCCA CANAVESE. “Ma noi esistiamo, non possiamo fare finta che non sia così. E non importa quello che siamo adesso, perché nulla e nessuno potrà mai cancellare il ‘noi’ che ovunque sia e dovunque vivrà, esisterà sempre”.

Ci sono storie che meritano di essere lette tutte d’un fiato, senza pause. Dalla prima all’ultima pagina. Come la storia di “Tu sei oltre”, 161 pagine da divorare una dopo l’altra, per correre dietro alle passioni e agli impulsi di due giovani innamorati, Sarah e Diego, protagonisti del primo romanzo di Elena Genco.

Se il buon giorno





