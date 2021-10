Dopo la partenza della Gran Piemonte, qualche settimana fa, un’altra giornata storica per Rocca Canavese. Mercoledì scorso il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha visitato il paese per il taglio del nastro delle ingenti opere di asfaltatura stradale che sono in fase di conclusione in queste settimane.

Un investimento totale di 320mila euro finanziato a metà dalla Regione Piemonte e a metà dal Comune di Rocca, che tra l’altro è uno dei soli tre Comuni che sono riusciti a portare a casa il 100% della somma [...]



