ROCCA CANAVESE. Il Comune ha dato il proprio gratuito patrocinio al progetto “Terre del Canavese in 4K”. Il progetto è portato avanti da Stefano Centrone, che sul suo canale Youtube “Stefano Centrone – Emozioni in 4K” carica video in cui col suo drone riprende diverse località canavesane.

Evidentemente, presto sarà il turno di Rocca. Il sindaco Alessandro Lajolo è entusiasta, e ci tiene a rimarcare che “il patrocinio sarà gratuito, e lo abbiamo dato per il semplice fatto che ci piace che il progetto sarà sulla nostra città”.

Centrone avrà il solo obbligo [...]