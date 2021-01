ROCCA. 50mila euro per riqualificare “Le Canavesane”

La giunta comunale di Rocca ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione esterna degli accessi pedonali e per l’adeguamento dei locali della struttura “Le Canavesane”. Il progetto è stato predisposto dall’architetto Matteo Rocchietti di Mathi e prevede una spesa complessiva di 50mila euro, che [...]



