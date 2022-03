“Ingenuo e superficiale, ma non colluso”. L’avvocato Giorgio Piazzese ha definito così Roberto Rosso, l’ex assessore regionale imputato per voto di scambio politico mafioso per le elezioni del maggio 2019. Giovedì mattina nel tribunale di Asti è iniziata l’arringa difensiva. “Si può dire forse che Roberto Rosso è stato ingenuo, sprovveduto, superficiale, negligente, ma non che sia un colluso con la ‘ndrangheta”, ha detto Piazzese, aggiungendo che l’ex assessore “ha avuto la sciagura di imbattersi in questi soggetti e la superficialità di coinvolgerli nella campagna elettorale. Sono loro che hanno cercato lui e non [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.