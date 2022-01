ROBASSOMERO. L’azienda Ruspa, realtà robassomerese attiva nella componentistica per auto e che conta più cento dipendenti, ha licenziato in tronco tre lavoratori nei giorni scorsi. Due ci lavoravano da molto tempo, mentre il terzo era stato assunto sei anni fa.

La motivazione del provvedimento? La crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19. Non ci sta, giustamente, la UILM, che ha dichiarato di voler fare di tutto per dare supporto legale e sindacale ai lavoratori interessati dal licenziamento. Il sindacato lo scrive in un comunicato affisso nella bacheca sindacale dell’azienda.