ROBASSOMERO. Il comitato Robassomero Vivace, nelle firme di Renata Capello e Salvatore Perrone, ha risposto al nostro articolo del 15 febbraio che aveva per titolo “Abbiamo una bozza del bando della piscina”. Nel pezzo, la sindaca Rosalia Mangani spiegava che era disponibile una bozza del nuovo bando per la piscina, e riepilogava alcuni retroterra che avevano condotto la struttura alla situazione in cui versa ora.

Il comitato Robassomero Vivace vi ha trovato delle presunte storture, e ha deciso di denunciarle inviando una lettera ai giornali e al Comune stesso. In prima istanza, il comitato risponde [...]