E’ rimasto con le mani incastrate in un tornio. Ennesimo infortunio sul lavoro nell’area metropolitana torinese.

Questa volta a Robassomero, alla “Abac” di via Colombo – ditta specializzata in impiantistica – dove un operaio 52enne di Ciriè è rimasto ferito dopo essere rimasto con entrambe le mani incastrate in un tornio. Il macchinario è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Venaria.

L’uomo ha riportato la lesione del polso sinistro e la frattura di due dita della mano destra con una prognosi di un mese: è stato già dimesso dall’ospedale Cto di Torino dove era stato trasportato nell’immediatezza dell’incidente.

A richiedere l’intervento del personale sanitario sono stati alcuni colleghi. Ora spetterà ai tecnici dello Spresal dell’Asl To4 chiarire la dinamica dell’incidente e a verificare se tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro siano state rispettate. Le indagini sono anche mirate a capire se il macchinario fosse mal funzionante.