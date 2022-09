ROBASSOMERO. L’amministrazione comunale robassomerese aveva formalizzato con una delibera la volontà di prorogare il contratto d’appalto con la ditta Sodexo per la gestione della mensa scolastica alla Primaria e alla Scuola dell’Infanzia del Paese.

Come ha evidenziato la scorsa settimana il comitato Robassomero Vivace, però, alla delibera divulgata dall’amministrazione non corrisponde, ancora oggi, nessuna determina. Il comitato ha così inviato una nuova lettera all’amministrazione comunale e al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo per segnalare il problema.

In sostanza, quello che sta accadendo è semplice: la volontà politica dell’amministrazione di prorogare il contratto con Sodexo, al momento, non [...]