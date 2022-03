ROBASSOMERO. “Buongiorno, per favore potete riaprire la piscina comunale di Robassomero?” scrive un utente esasperato sul gruppo Facebook “Gruppo di Robassomero”. L’utente è Alessandro Terrizzi, attivista del comitato OltreStura Futura e Vigile del Fuoco Volontario.

Comincia così una serie disordinata di commenti, polemiche, scuse scatenatesi nei commenti. C’è chi risponde con un laconico “Magari” e chi polemizza: “Già… le altre le hanno riaperte tutte!”.

Ma tra i commenti spiccano quelli di Denis Schillaci, consigliere di maggioranza nell’assise robassomerese. Schillaci scrive, e non è nulla di nuovo, che c’è un bando in via di stesura e [...]