ROBASSOMERO. Un operaio di 51 anni è rimasto ustionato, questa mattina, a Robassomero , all’interno dell’azienda ‘A2A’ che si occupa della gestione di rifiuti industriali. L’uomo sarebbe stato investito da un’esplosione mentre si trovava ai comandi di un escavatore. Soccorso da un collega che ha dato l’allarme è stato poi trasportato al Cto. Ha riportato ustioni sul 20% del corpo. Ha avuto una prognosi di 60 giorni. I carabinieri della compagnia di Venaria e gli ispettori dello Spresal stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del capannone. Il sistema antincendio della ditta è entrato subito in funzione. I tecnici Arpa hanno effettuato dei rilievi sulla qualità dell’aria e fornito indicazioni per il corretto smaltimento delle acque di

