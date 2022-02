ROBASSOMERO. La piscina comunale era stata abbandonata durante la pandemia dalla River, società che avrebbe dovuto gestirla fino al 2024. Da quel momento in poi l’Amministrazione guidata da Rosalia Mangani ha un gran da fare per rimettere in piedi l’impianto.

Nel frattempo non sono mancate le critiche. Renata Capello, assessore comunale con deleghe varie dal 1995 al 2019, aveva puntato il dito contro il presunto immobilismo della sindaca nell’occuparsi della piscina. Niente manutenzione, diceva Capello, nessun tecnico che vada lì a capire come butta.

Attraverso il suo comitato civico, “Robassomero Vivace”, Capello aveva [...]