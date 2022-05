ROBASSOMERO. Contrariamente a quanto si era appreso nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa della giovane Giulia Finocchiaro, la diciottenne robassomerese non se ne è andata lunedì 18 aprile a causa del covid-19.

Il virus, secondo quando avevamo riportato, avrebbe aggravato le condizioni di salute della ragazza, affetta da fibrosi cistica. A fare chiarezza, invece, è intervenuta la madre, Simona Giaretti, che ha raccontato la storia di sua figlia e le cause che l’hanno strappata alla vita.

“Giulia – racconta la donna – era affetta dalla nascita da fibrosi cistica, si trovava ricoverata presso l’Ospedale di Padova, dove era stata sottoposta a trapianto di polmoni resosi necessario a causa di questa malattia genetica. Giulia non ha mai contratto il Covid-19, e non è mancata per colpa del virus. Invece, è mancata domenica 17 aprile, e non lunedì 18, a causa delle complicazioni post operatorie del trapianto polmonare”.

La scomparsa della diciottenne ha generato il cordoglio e la commozione dei robassomeresi. Nei giorni scorsi è stata aperta una sottoscrizione di solidarietà diffusa sui social per aiutare la famiglia: chi volesse effettuare una donazione potrà farlo attraverso l’Iban IT94T3608105138229546229554, intestato a Simona Giaretti e con causale “Per la piccola Giulia”.

