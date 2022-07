ROBASSOMERO. Il bando per l’affidamento della piscina di piazza degli Alpini non c’è ancora. Lo sta gestendo la Cuc, Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese.

Ad ogni modo, con una delibera pubblicata all’albo pretorio il 24 giugno, il Comune ha esplicitato i termini per l’affidamento della struttura al nuovo gestore, pubblicando in allegato il capitolato d’appalto.

Il passaggio successivo sarà la pubblicazione del bando vero e proprio sul sito della Centrale Unica di Committenza. La Concessione avrà la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di [...]