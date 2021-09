Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ROBASSOMERO. Si sono conclusi domenica 12 settembre i festeggiamenti de “La Madona d’Rubasume”, organizzati dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune.

La rassegna ha preso il via domenica 5 settembre con la sfida a pinncaola al Teatro De Andrè in collaborazione con il Gar, per proseguire mercoledì 8 con la santa messa nella parrocchiale di Santa Caterina.