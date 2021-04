Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da lunedì prossimo la maggior parte dell’Italia potrebbe tornare in giallo, ma quella data è solo l’inizio della road map delle riaperture, che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio. Ecco il cronoprogramma della ripartenza del Paese.

26 APRILE – Verrà ripristinata la zona gialla dopo oltre un mese di stop. In tutti i territori classificati in questa area – anche tra regioni – ci si potrà spostare liberamente senza green pass o autocertificazione, mentre per spostarsi da o verso regioni rosse o arancioni servirà il pass (rappresentato dal certificato vaccinale, di negatività al tampone o di guarigione dal Covid). Sempre in zona gialla, riprenderanno diverse attività. Sarà possibile pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. In zona arancione sarà mantenuta la sola possibilità di asporto, così come in quella rossa. In zona gialla riapriranno i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto saranno svolti solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro; la capienza non può essere superiore al 50% di quella massima, ma con un tetto di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Alcuni eventi si potranno riservare solo a chi abbia certificato verde. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. Ancora in zona gialla, saranno consentiti gli sport all’aperto, anche di contatto. Si torna a scuola, ma le superiori potranno adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca, mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. Riguardo all’Università, dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgeranno prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire la presenza degli studenti del primo anno.

15 MAGGIO – Riapriranno in zona gialla le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari. Riapriranno anche nei giorni festivi, sempre in zona gialla, i mercati e i centri commerciali.

1 GIUGNO – In zona gialla si potranno frequentare le palestre al chiuso. Potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Non si esclude del tutto che la misura possa essere estesa anche per la cena. Sempre in zona gialla, dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi di livello agonistico negli stadi o palazzetti con presenza non superiore al 25% della capienza e comunque non più di 1.000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. Gli stessi eventi potranno essere autorizzati anche prima dell’1 giugno. Da giugno potrebbero essere rivalutate, con una delibera, le disposizioni sul coprifuoco, che resta attualmente previsto alle 22: a seconda dei risultati dell’analisi della situazione epidemiologica, la misura potrebbe ‘slittare’ alle ore 23 o essere eliminata. Per questa data potrebbe essere perfezionata in versione digitale, sulla scia del ‘green pass’ europeo, anche la ‘certificazione verde’ in Italia per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Sul certificato, già cartaceo dal 26 aprile, potrebbe quindi essere inserito un QR code, ma al progetto si sta ancora lavorando.

15 GIUGNO – In zona gialla riapriranno le fiere.

1 LUGLIO – Via libera a convegni, congressi e parchi tematici di divertimento in zona gialla, oltre alle attività dedicate al benessere all’interno dei centri termali (questi ultimi invece sono sempre aperti per le cure)

Scuola. Superiori almeno 70% in aula in zone gialle-arancio



Nel risiko delle riaperture scolastiche, dopo la marcia indietro rispetto all’impegno di far tornare in classe le superiori al 100%, soglia che per decreto scende tra il 50 e il 75% in zona rossa e parte dal 70% in zona gialla e arancio, prende corpo adesso l’idea di una corsia preferenziale per i maturandi. Una sorta di ‘Salvate il soldato Ryan’ per riportare un po’ di normalità e garantire gli ultimi 100 giorni di scuola in presenza alle ragazze e ai ragazzi delle superiori. Almeno a quelli che stanno concludendo il ciclo di studi, dopo più di un anno nell’apnea on-off dell’epoca Covid. Ma è tutto il sistema degli orari e dei trasporti che deve essere ripensato, a partire da settembre, ragiona il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Un aiuto arriva intanto dalla scienza che ha messo a punto un test salivare facile e rapido, come una specie di ‘lecca lecca’, e il governatore lombardo Attilio Fontana lo utilizzerà da maggio per sorvegliare il virus nelle scuole. Mentre si cerca una scelta condivisa ed equilibrata, il ministro Bianchi guarda avanti. “Siamo un Paese che concentra tra le otto e le otto e mezza metà della popolazione. Bisogna che tutti cominciamo a ripensare i tempi della nostra vita, su questo la scuola è presente, dobbiamo imparare che la nostra vita collettiva dev’essere ripensata in maniera più umanamente sostenibile per tutti”. Sul nodo mobilità, il ministro rileva che “ci sono alcune situazioni che riescono a gestire meglio questo aspetto mentre ci sono alcuni territori urbani su cui si concentrano pressioni più alte. Bisogna ragionare in tutto il Paese su un’idea di mobilità più sostenibile. Ci sono ad esempio molte soluzioni di scuolabus che in molti centri già più piccoli stanno funzionando molto bene”. “Nessuna marcia indietro, il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 per 100 della presenza di studenti, ma c’è un problema che riguarda i trasporti e che il governo precedente ha un po’ dimenticato”, ha assicurato Mariastella Gelmini, la ministra per gli Affari regionali. “Anche se le Regioni chiedono limiti per motivi di trasporti, come M5S – ha spiegato il ministro delle Politiche agricole Antonio Patuanelli – riteniamo di dover garantire agli studenti delle Superiori per questi ultimi 100 giorni di scuola lezioni in presenza”.

Sulla stessa scia il governatore della Toscana, Eugenio Giani, è per dare priorità alle superiori, in particolare a chi è al rush finale. Il governatore Luca Zaia concorda sul paletto fissato ieri, “secondo me – dice – il Veneto può sostenere fino al 60% in presenza, poi decideranno i tavoli prefettizi”. Un po’ deluso dal fronte scuola è il governatore emiliano Stefano Bonaccini che si aspettava “un po’ più di flessibilità, si potevano diluire gli orari, come in alcuni territori accade, anche in orari pomeridiani”. Per diversificare è anche Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. “Andrà valutato lo scaglionamento degli ingressi a scuola – ha detto – per fare in modo che non ci sia un eccessivo peso sulla rete dei trasporti”. In Puglia, il governatore Michele Emiliano continuerà con la Did, la possibilità per le famiglie di continuare con la didattica a distanza. “Mi constano decine di casi di genitori morti a causa del contagio scolastico dei figli, questa cosa è drammatica ed è un trauma infinitamente maggiore di quello di rimanere a casa”.

Da un sondaggio su 1500 studenti delle superiori, sul portale Skuola.net, in 6 su 10 approvano la marcia indietro, temono interrogazioni e compiti in classe a valanga per recuperare il ‘tempo perso’. IL decreto prevede anche un ritorno in aula anche nelle Università: dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgeranno prioritariamente in presenza. E nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

