280 mila euro al Comune di Ivrea (circa 23 mila abitanti) per rinnovare il sito internet a cui si aggiungono 91 mila per l’attivazione del servizio di pagamento PagoPA; 14 mila per il progetto Spid e Cie (carta d’identità elettronica) e 30 mila per l’attivazione del progetto AppIO.

280 mila euro è la cifra assegnata anche al Comune di Settimo Torinese (45 mila abitanti), per rifare da capo un sito nuovo di pacca (online dal settembre del 2021) costato appena 22.900 euro, con tanto di spostamento dei dati dal vecchio al nuovo sistema.

Il dito [...]