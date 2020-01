RIVOLI. Schianto sulla Torino-Bardonecchia, un morto e un ferito

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla Torino-Bardonecchia, all’altezza di Rivoli. Tre le auto coinvolte. Gli agenti della polizia stradale sono impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso con uscita obbligatoria a Rivoli. Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha trasportato in ospedale il ferito in codice giallo.

