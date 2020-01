RIVOLI. Incendio doloso in ristorante Rivoli, indagate tre persone

La Procura di Torino ha indagato tre persone per un incendio scoppiato il 10 dicembre 2018 in un ristorante di Rivoli (Torino). Si tratta di una donna moldava e due uomini romeni di età compresa tra i 25 e i 40 anni. A quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pm Roberto Furlan e condotte dai carabinieri della stazione di Rivoli e dagli investigatori del Nucleo Operativo, la donna sarebbe la mandante del gesto: avrebbe voluto vendicarsi per alcune liti con i titolari del locale. I tre sono stati individuati grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza del ristorante, che hanno ripreso l’accaduto, e alle testimonianze delle vittime.

