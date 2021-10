SETTIMO TORINESE – “E’ stata un’avventura bellissima, gratificante sotto alcuni aspetti, sicuramente mi è servita per comprendere ancor di più alcuni aspetti di una campagna elettorale di una città come quella metropolitana. Correre per Torino ha significato correre anche per Settimo”. A dirlo dopo appena sette giorni dalla fine delle elezioni amministrative torinesi è Luca Rivoira, assessore al Bilancio di Settimo Torinese. “Avevo accettato questa sfida perché non era incompatibile con il mio ruolo in Comune, se così non fosse stato, non mi sarei candidato” ha aggiunto.

Luca Rivoira si era candidato nelle fila del [...]