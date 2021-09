Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RIVAROSSA. Nella giornata di giovedì 9 settembre si sono svolti i lavori di realizzazione di un nuovo idrante ad alta capacità nella piazza Alberto Mussetta di fronte alla struttura del Ciapei. Si tratta di una dotazione di sicurezza che rientra tra le azioni di prevenzione incendi.

Infatti grazie alle caratteristiche tecniche della bocca di presa dell’idrante viene assicurato un rapido riempimento delle autobotti dei vigili del fuoco ed una manovrabilità dei mezzi di soccorso in piena sicurezza.

Sino ad oggi il centro storico di Rivarossa era dotato di due soli idranti antincendio di vecchia generazione poco efficaci per la modesta capacità di carico e ubicati in aree critiche per la viabilità. L’Amministrazione comunale ringrazia «l’area gestione della rete Smat per avere risposto positivamente e tempestivamente alla nostra richiesta».

Commenti