RIVAROSSA. Tenta il suicidio sulla tomba della moglie

Ha tentato di uccidersi sulla tomba della moglie ed è stato salvato dai carabinieri. E’ successo in un cimitero a Rivarossa (Torino).

L’uomo, R.C, 81 anni, residente in paese, impugnava una pistola semiautomatica calibro 22. I militari, dopo un breve dialogo, sono intervenuti per bloccarlo. In quel momento ha sparato due volte; un proiettile è finito sul terreno, l’altro si è conficcato in un muro di cinta.

A chiamare i carabinieri erano stati i figli, ai quali l’uomo, prima di allontanarsi da casa, aveva manifestato le sue intenzioni. R.C. è stato sottoposto a Tso e portato in ospedale a Ciriè.

