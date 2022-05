Quella di lunedì è stata una mattinata nervosa per l’ex vice sindaca di Rivarossa (oggi semplice consigliera di maggioranza), Donata Ponchia.

Il passaggio in Questura, a Torino, allo Sportello Immigrazione, non le ha lasciato un buon ricordo.

Da qui il post sui social con un attacco alla forze dell’ordine.

“Post incazzato: – esordisce – questura di Torino, ufficio immigrazione per permesso di soggiorno dei nostri ospiti ucraini”. La Ponchia era lì, quindi, per formalizzare alcune pratiche relative ai profughi arrivati in città negli ultimi mesi.