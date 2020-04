RIVAROSSA. Pauroso incendio in via Borlo, evacuata una famiglia (VIDEO)

A Rivarossa, questa mattina intorno alle 11, è divampato un pauroso incendio in una casa in via Pietro Borlo, nel centro del paese.

La famiglia è stata evacuata. Per fortuna nessun ferito.

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Stura San Maurizio canavese.

Le fiamme sarebbero partite dal garage, andato completamente distrutto.

