Riqualificare il centro storico è una delle priorità per Rivarossa, comune di 1500 abitanti attraversato da due provinciali, la Sp 39 e la Sp 37. Come spesso accade nei piccoli paesi, l’attraversamento del Comune da parte di automezzi di grandi dimensioni rappresenta un problema sia per la sicurezza che per la vivibilità del paese.

Per questo lunedì 20 giugno la vicesindaca Lucia Goletto e l’assessore Fabrizio Morutto hanno incontrato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo nell’ambito dell’iniziativa Comuni in linea, appuntamento settimanale dedicato alle tematiche di viabilità.

Sono 2800 i km di strade provinciali che la [...]