Sono aumentati del 35% i punti di ricarica per auto elettriche in Italia nel 2021: con 6.700 nuove unità si è arrivati a 26.024 in totale.

Le infrastrutture di ricarica (stazioni o colonnine) sono in tutto 13.233 in 10.503 location accessibili al pubblico.

Nonostante i numeri, “anche in ambito urbano è doveroso fare meglio” aggiunge Motus-E secondo cui “nel 2022 sarà fondamentale adottare un approccio unificato tra i vari comuni” e per questo ha predisposto “una bozza di regolamento semplice, efficace e veloce che possa aiutare i comuni, oltre ad una applicazione della normativa esistente”.

