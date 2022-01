Da tempo l’attuale Amministrazione si sta impegnando per lo sviluppo sul territorio della infrastruttura di rete a larga banda e dell’offerta di connettività sul territorio.

D’altronde, Rivarossa come tanti altri comuni, si trova purtroppo in condizioni assai critiche, e le difficoltà e carenze sono state gravemente esacerbate dalla pandemia, e dalle conseguenti aumentate esigenze di servizi per cittadini, famiglie e imprese.

A questo fine tantissime amministrazioni, ta cui proprio quella di Rivarossa, hanno imposto un’accelerazione, cercando di sviluppare nuove opportunità e soluzioni.

“C’è un occhio di riguardo rispetto alla nuova fibra ottica, – racconta il primo [...]