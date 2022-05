Il Comune di Rivarossa, martedì pomeriggio, in Consiglio Comunale, revocherà la cittadinanza onoraria ad uno dei personaggi più terribili del secolo scorso: Benito Mussolini.

Ma come? Il Duce è (tutt’oggi) cittadino onorario del Comune di Rivarossa? Figura tra i personaggi illustri della città? Ebbene si ma Rivarossa è in buona compagnia. Sono tantissimi, infatti, i Comuni, che annoverano tra i cittadini onorari proprio l’ex dittatore che governò il paese dal 1922 al 1943. Tante, poi, anche, le amministrazioni che hanno deciso di revocare l’onoreficenza (come fatto dal Comune di Torino nel 2014).

Mussolini [...]