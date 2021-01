RIVAROSSA. 23mila euro per via San Francesco al Campo

Con decreto datato 7 dicembre, il Ministero dell’Interno ha ufficialmente assegnato al Comune di Rivarossa 23.220 euro per finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di messa in sicurezza del territorio in Via San Francesco al Campo. Il progetto prevede importanti interventi di regimazione delle acque meteoriche [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti