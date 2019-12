RIVAROLO. Venditore ambulante egiziano aggredito violentemente da un gruppo di giovani

Nella notte quattro giovani hanno aggredito violentemente un venditore ambulante di origini egiziane a Rivarolo Canavese. I carabinieri di Ivrea hanno tratto in arresto per lesioni personali aggravate due italiani, A.C. di anni 25 e L.A. di anni 22, residenti a Rivarolo e Favria, e due rumeni, D.K. di anni 22 e O.D.L. di anni 21, entrambi di Castellamonte. I militari dell’Arma, impegnati nel servizio perlustrativo notturno, hanno visto il gruppetto di giovani “pestare” l’ambulante, finito per terra. L’intervento dei carabinieri ha evitato al malcapitato più gravi conseguenze, consentendo di soccorrerlo prontamente. L’uomo è finito in ospedale per le ferite lacerocontuse riportate, guaribili in 20 giorni. I quattro giovani pare abbiano aggredito l’ambulante per futili motivi e spavalderia. I giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari restando a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida fissata nella mattinata odierna.

