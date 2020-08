RIVAROLO. Una villa in via Sant’Anna per il Liceo Musicale

Una nuova sede per l’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese in una villa in via Sant’Anna 1. Una famiglia rivarolese condividerà un programma di “polo culturale” in una zona di Rivarolo che rappresenta il crocevia fra le generazioni di bambini, adolescenti, adulti e anziani. «Una struttura architettonica di pregio quale una villa d’epoca racchiusa come un prezioso scrigno nella sicurezza di un parco che sta all’incrocio fra le vie delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado ed anche a un passo dalla residenza per anziani, un modo per far partecipare l’intera comunità alla condivisione dello spazio e del tempo – spiegano dall’associazione -.

Nel mese di riapertura delle attività, contestualmente con tutti gli impegni didattici, i preparativi per il trasloco si sono susseguiti con fervore ed oggi iniziano a trapelare le primissime notizie sul futuro in Città delle attività corsuali tradizionali della sezione musicale insieme con gli sviluppi della sezione danza le cui sorti sono da sempre affidate alla Music DaTe a.s.d. che, a partire da settembre 2020, sarà seguita a quattro mani da Riccardo Genovese e Daniele Trastu». L’obiettivo principale è quello di usare l’esperienza decennale della sezione musicale per quanto riguarda i corsi di formazione di base a favore della creazione di un percorso analogo per la danza: un progetto ambizioso che potrà coinvolgere, sul territorio Canavesano, tutti quegli adolescenti che sognano una professione nel mondo dello spettacolo per prepararli in modo adeguato all’inserimento nelle grandi Accademie di arte e spettacolo Nazionali ed Internazionali come avviene da tempo per i musicisti nei confronti dei conservatori. Un percorso intensivo triennale che toccherà tutti gli aspetti tecnici e teorici della formazione della danza. Il nuovo polo culturale ospiterà anche una rassegna artistica.

Per ogni informazione sui corsi settimanali, sulle novità e su tutte le attività artistiche si potrà scrivere a segreteria@liceomusicalerivarolo.it oppure telefonare al numero: 0124 25582 o 320 7297173 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 a partire dal 1° settembre.

