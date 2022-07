RIVAROLO. Yukio Kanari è un fabbro. E’ giapponese, e abita ad Hanno, prefettura di Saitama. L’altro giorno, sui social network, ha sfoggiato la sua bottiglia di Erbaluce sulla quale c’era un’etichetta molto particolare. C’erano impressi, infatti, la fisionomia del castello Malgrà, il simbolo della Pro Loco di Rivarolo e quello del Comune.

Kanari ha ricevuto quella bottiglia in dono dalla Pro Loco di Rivarolo. L’altra sera era in Giappone e, probabilmente in compagnia di amici, ha voluto stapparla e gustarla, e ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento e [...]