RIVAROLO. Un capriolo cade nel canale, è salvo

RIVAROLO. Un capriolo, caduto in un canale nei pressi del centro commerciale Rivarolo Urban Center di viale Indipendenza, è stato recuperato nella serata di domenica 31 maggio da un tecnico faunistico del CANC, il Centro Animali Non Convenzionali della Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università di Torino, coadiuvato dal veterinario Marco Mosso dell’Asl TO4 di Ivrea e dai Vigili del Fuoco della squadra 81 di Ivrea e della squadra di Rivarolo. L’animale era in ipotermia e presentava una ferita in zona perineale.

Il capriolo è stato soccorso e portato al CANC di Grugliasco per le cure del caso. Dato che le sue le condizioni non sono gravi, potrà essere presto rilasciato in un ambiente naturale. Quello effettuato a Rivarolo Canavese è uno degli interventi previsti dalla convenzione attivata dalla Città Metropolitana di Torino, che vede l’impegno diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università per il recupero in campo della fauna selvatica, degli ungulati, dei carnivori, dei rapaci diurni e notturni e degli ofidi (serpenti) feriti.

Commenti