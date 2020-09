RIVAROLO. “The Big Apple”, da Rivarolo Canavese a New York in 19 scatti

La cornice: RIPHOTO #1 – OLTRE L’IMMAGINE e RIPHOTO OFF

La mostra “The Big Apple” è promossa all’interno di RIPHOTO OFF, il palinsesto off della nuova rassegna fotografica diffusa RIPHOTO #1 – OLTRE L’IMMAGINE, in programma dal 19 settembre al 18 ottobre a Rivarolo Canavese e promossa dall’associazione culturale Areacreativa42 con l’Assessorato al Commercio del Comune di Rivarolo.

In particolare, RIPHOTO OFF si terrà contemporaneamente in 16 locali commerciali della città, ognuno dei quali adotterà per un mese la mostra di uno dei 16 fotografi partecipanti. Un progetto culturale diffuso, quindi, voluto per portare l’arte e la cultura in spazi non convenzionali e per incentivare la condivisione e il dialogo aperto con e tra la cittadinanza.

L’inaugurazione della rassegna sarà sabato 19 settembre e le iniziative previste dal palinsesto si concluderanno il 18 ottobre.

