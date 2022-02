RIVAROLO CANAVESE. Spunta una lettera in cui si fa riferimento alla pistola detenuta da Renzo Tarabella, l’84enne accusato di omicidio aggravato per aver ucciso con una Beretta semi automatica, la notte a cavallo tra il 10 e l’11 aprile dello scorso anno, il figlio disabile, la moglie e due vicini di casa, proprietari dell’alloggio in cui viveva nella palazzina di Corso Italia 46 a Rivarolo.

L’arma potrebbe essere la stessa utilizzata per compiere la strage. Intanto nei giorni scorsi è stata fissata la data, il 17 marzo, in cui si terrà l’udienza in camera di [...]