RIVAROLO. Strage di corso Italia: le vittime. Si indaga sul movente, l’ex genero: “Non so perché l’ha fatto”

RIVAROLO. Lotta tra la vita e la morte Renzo Tarabella, 83 anni. L’uomo si è sparato, ferendosi in modo grave, con la stessa pistola semiautomatica calibro 9x21detenuta in modo regolare usata per uccidere la moglie 79enne, Rosaria Valovatto, e il figlio Wilson, 51 anni. Uccisi anche i vicini, proprietari [...]





