RIVAROLO. Piccoli ma grandi musicisti stanno crescendo fra le mura delle classi dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo. Nel corso dell’ultimo mese sono stati ben 5 i solisti impegnati in due diversi concorsi: uno a livello nazionale ed un secondo a carattere internazionale.

In entrambi i casi le soddisfazioni non sono mancate e in questi giorni ne sono arrivati gli ottimi risultati che

li hanno visti tutti sul podio. Per quanto riguarda la quindicesima edizione del concorso musicale a livello nazionale di esecuzione musicale della Città di Piove di Sacco (PD), hanno partecipato 4 pianisti della classe della stessa direttrice dell’associazione Sonia [...]