RIVAROLO. Rostagno in auto-quarantena, “ma non ho il Coronavirus”

Non è stato contagiato dal Coronavirus ma è in quarantena per precauzione Alberto Rostagno, sindaco di Rivarolo Canavese. Il primo cittadino, di professione medico di famiglia, sabato mattina ha visitato a domicilio un paziente che è poi risultato positivo al test del tampone. Rostagno, che è in salute e non ha riportato alcun sintomo particolare, è in quarantena a casa sua.

«Sto bene – rassicura il sindaco, rigorosamente via telefono -. Ho visitato a casa un paziente con problemi respiratori e mi è stato consigliato dall’Unità di Crisi di mandarlo in pronto soccorso per una lastra. La lastra non ha evidenziato nulla di particolare e gli è quindi stato fatto il tampone. Domenica mattina sua moglie mi ha telefonato per comunicarmi l’esito positivo al Coronavirus e sono stato contattato dall’AslTo4 per sottopormi ad un controllo. Sono stato a fare il Triage presso la tenda dell’Ospedale di Cuorgnè dove non mi è stato fatto il tampone perché non rientravo nei parametri, non avendo sintomatologia. Non ho il Coronavirus. Sono stato messo in via prudenziale in quarantena a casa. Mi spiace per i cittadini che non mi avranno operativo in Comune, lavorerò comunque da casa, in stretta sinergia con il vicesindaco, con gli assessori, con il segretario e con i funzionari comunali, mi spiace tantissimo per i miei pazienti che non potrò assistere in questo momento di criticità. Purtroppo i rischi della mia professione si evidenziano proprio in questi frangenti».

Intanto il paziente, nella giornata di domenica, è stato trasferito all’unità di Malattie Infettive di Cuneo.

Il sindaco desidera rassicurare tutti. «Dopo la visita a casa del paziente sono stato in contatto con pochissime persone e poi sono stato a casa mia – sottolinea -. Non c’è pericolo per nessuno. Ho chiamato i miei figli che erano a Torino e dovevano tornare a casa, gli ho detto di restare a Torino. L’unica persona che rischia, al massimo, è mia moglie, dovessi presentare qualche sintomo».

